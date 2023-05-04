مهتم بالشأن العقاري: رفع الفائدة بشكل متكرر يؤدي لتأجيل فكرة الاقتراض

الرياض(صدى):

أكد المهتم بالشأن العقاري مطر الشمري، أن رفع الفائدة بشكل متكرر في فترات قصيرة يؤدي إلى تأجيل فكرة الاقتراض من قبل العملاء لفترات طويلة.

وقال الشمري: “بالتالي سيكون هناك قلة في الطلب في السوق العقاري وإشكالية في العرض والطلب”، مشيرا إلى أن السوق العقاري يعتمد على التمويل العقاري بشكل كبير، متوقعا استمرار الركود في السوق حتى نهاية العام الجاري.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس (0.25%) لتصعد أسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.25% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ 2006.

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فيديو | المهتم بالشأن العقاري مطر الشمري: رفع الفائدة بشكل متكرر في فترات قصيرة يؤدي إلى تأجيل فكرة الاقتراض من قبل العملاء لفترات طويلة#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/wTLbwEMy20 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 3, 2023