شاهد .. مدير مدرسة يمنع الطلاب المتأخرين من دخول المدرسة

خالد الظفيري(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو لمدير مدرسة يمنع دخول الطلبة من دخول المدرسة لتأخرهم.

ويظهر في المقطع المدير وهو يمسك بحقائب الطلاب ويلقي بها أرضا، وفق صحيفة “الوطن” المحلية.

وأثار الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بين مؤيدومعارض على الواقعة ومطالب بالتحقيق مع المدير بسبب ما يراه بالتصرف الخاطئ، وبخاصة إلقاء الحقائب على الأرض .