شاهد .. مدير مدرسة يمنع الطلاب المتأخرين من دخول المدرسة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو لمدير مدرسة يمنع دخول الطلبة من دخول المدرسة لتأخرهم.
ويظهر في المقطع المدير وهو يمسك بحقائب الطلاب ويلقي بها أرضا، وفق صحيفة “الوطن” المحلية.
وأثار الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت بين مؤيدومعارض على الواقعة ومطالب بالتحقيق مع المدير بسبب ما يراه بالتصرف الخاطئ، وبخاصة إلقاء الحقائب على الأرض .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 64021 ] نشر منذ 3 أيام
تصرف احمق
قرم[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 3 أيام
بالله هذا مدير!!!!
قرم[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 3 أيام
بالله هذا مدير!!!!
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6419 ] نشر منذ 3 أيام
بالفعل تصرف احمق
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 3 أيام
كان بالإمكان أفضل من ماكان يا حضرة مربي الأجيال،ويا أيه المدير،يامن لا تعرف تدير..