زين كرزون تتوعد لمن تداول صور والدتها بالبكيني
توعدت مشهورة مواقع التواصل الأردنية زين كرزون بمقاضاة كل من تداول صورة والدتها “ماما ميدو” بالبكيني، التي نشرتها شقيقتها “هيا” عن طريق الخطأ عبر حسابها في “سناب شات”.
وأوضحت زين كرزون أن شقيقتها “هيا” لم تكن تعلم بتواجد والدتها “ميدو” مستلقية خلفها، إذ اعتقدت أنها متواجدة في غرفة المساج، وبسبب سطوع أشعة الشمس، نشرت الفيديو دون ملاحظة تواجد والدتها التي كانت ترتدي ملابس السباحة.
وبينت كرزون أنها علمت بالأمر بعدما وصلتها عشرات الرسائل من المتابعين الذين ينبهونها، مطالبين إياها بحذف المقطع المصور الذي ظهرت به والدتها من حساب شقيقتها على الفور.
وهاجمت كرزون كل من التقط صورة شاشة لوالدتها، معربةً عن استيائها من مدى تدني أخلاق البشر ومحاولاتهم الدائمة في فضح من حولهم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 64021 ] نشر منذ 3 أيام
اوكي
ابو وليد[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 أيام
ما احد فضح احد
لكن حب الشهره والظهور
خلاكم تصورون كل شي وبكل مكان
انتم من فضح أنفسكم بأنفسكم
indigenous man الفتى البنفسجي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 أيام
أن تلبس بكيني أمريكيه أو أوروبية أو غربيه فلا يوجد مشكله عندي لكن أن تلبس بكيني عربية في بيئه إسلاميه فهذا العار كل العار وتذكرني بأفعال المستوطنين
7up[ عدد التعليقات: 885 ] نشر منذ 3 أيام
وش بناظر طماط منتهي الصلاحية 🤣🤣
kkk[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 3 أيام
مسويه شريفه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 3 أيام
إستغراب،وعلامات تعجب،وإستفهام،؟؟؟
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6419 ] نشر منذ 3 أيام
اوكي
اوكي
اعقل مجنون[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 أيام
قال الشاعر قديما”
عجوزٌ تُرجّي أنْ تَكونَ فَتيَّةً
وقَد نَحِلَ الجَنبانِ و احدَودَبَ الظَّهرُ
تَدُسُّ إلى العَطّارِ مِيرةَ أهلها
وَ هَل يُصلِحُ العَطّارُ ما أفسَدَ الدَّهرُ؟؟؟
وقال غيره
لها جسمُ برغوثٍ وساقا بعوضةٍ
ووجهٌ كوجهِ القردِ بل هو أقبحُ
وتفتحُ -لا كانت – فمًا لو رأيته
توّهمتَه بابًا من النارِ يُفتحُ
لها مَضحكٌ كالحُشِّ تحسب أنها
إذا ضحكت في أوجه القوم تسْلح
إذا عاينَ الشيطانُ صورةَ وجهِها
تعوّذ منها حينَ يُمسي ويُصبحُ
لها منظرٌ كالنار تحسبُ أنها
إذا ضحكت في أوجُهِ الناسِ تلفحُ
saad2729[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 أيام
من طلع من داره قل مقداره. اللهم اصلح أحوالنا وردنا اليك رداً جميل ونعوذ بالله من الفتن والفضائح