زين كرزون تتوعد لمن تداول صور والدتها بالبكيني

عمان(صدى):

توعدت مشهورة مواقع التواصل الأردنية زين كرزون بمقاضاة كل من تداول صورة والدتها “ماما ميدو” بالبكيني، التي نشرتها شقيقتها “هيا” عن طريق الخطأ عبر حسابها في “سناب شات”.

وأوضحت زين كرزون أن شقيقتها “هيا” لم تكن تعلم بتواجد والدتها “ميدو” مستلقية خلفها، إذ اعتقدت أنها متواجدة في غرفة المساج، وبسبب سطوع أشعة الشمس، نشرت الفيديو دون ملاحظة تواجد والدتها التي كانت ترتدي ملابس السباحة.

وبينت كرزون أنها علمت بالأمر بعدما وصلتها عشرات الرسائل من المتابعين الذين ينبهونها، مطالبين إياها بحذف المقطع المصور الذي ظهرت به والدتها من حساب شقيقتها على الفور.

وهاجمت كرزون كل من التقط صورة شاشة لوالدتها، معربةً عن استيائها من مدى تدني أخلاق البشر ومحاولاتهم الدائمة في فضح من حولهم.