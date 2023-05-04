شاهد .. سائق حافلة ينقذ مركبة من السقوط في الهاوية في 4 ثوان
تمكن سائق حافلة ركاب قرب مدينة «أيدين» التركية من إنقاذ سيارة من التحطم بسرعة بديهته.
ولاحظ السائق سيارة تتدحرج دون وجود قائدها فكانت ردة فعله سريعة ونزل من الحافلة بعدما أوقفها ونزل وقفز من نافذة تلك السيارة وسحب فرامل اليد وتمكن من إيقافها قبل أن تتحطم.
ولم تستغرق العملية أكثر من 4 ثوان ووُصف الرجل بأنه بارع وسريع البديهة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 64021 ] نشر منذ 3 أيام
ممتاز
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6419 ] نشر منذ 3 أيام
ممتاز
ممتاز
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 3 أيام
سرعة بديهة، وردة فعل ساثق نبيه..