شاهد .. سائق حافلة ينقذ مركبة من السقوط في الهاوية في 4 ثوان

أنقرة(صدى):

تمكن سائق حافلة ركاب قرب مدينة «أيدين» التركية من إنقاذ سيارة من التحطم بسرعة بديهته.

ولاحظ السائق سيارة تتدحرج دون وجود قائدها فكانت ردة فعله سريعة ونزل من الحافلة بعدما أوقفها ونزل وقفز من نافذة تلك السيارة وسحب فرامل اليد وتمكن من إيقافها قبل أن تتحطم.

ولم تستغرق العملية أكثر من 4 ثوان ووُصف الرجل بأنه بارع وسريع البديهة.