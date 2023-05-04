العمري: معدلات الفائدة وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال أكثر من 20 عام 

الرياض(صدى):

علق الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، على رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المئة.

وقال عبدالحميد العمري: مقارنة معدلات الفائدة في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارات رفعها الليلة.. وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال أكثر من 20 عام مضى، وارتفاع الفائدة وتوقعات استمراره.

وتابع: تراجع نمو الاقتصادات مقترنا بارتفاع البطالة وتزايد الصراعات الجيوسياسية عوامل تضغط أكثر على الأسواق.