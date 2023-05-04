العمري: معدلات الفائدة وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال أكثر من 20 عام
علق الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، على رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المئة.
وقال عبدالحميد العمري: مقارنة معدلات الفائدة في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارات رفعها الليلة.. وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال أكثر من 20 عام مضى، وارتفاع الفائدة وتوقعات استمراره.
وتابع: تراجع نمو الاقتصادات مقترنا بارتفاع البطالة وتزايد الصراعات الجيوسياسية عوامل تضغط أكثر على الأسواق.
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