  • السبت 6 مايو

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العمري: معدلات الفائدة وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال أكثر من 20 عام 

العمري: معدلات الفائدة وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال أكثر من 20 عام 
الرياض(صدى):

علق الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، على رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المئة.

وقال عبدالحميد العمري: مقارنة معدلات الفائدة في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارات رفعها الليلة.. وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال أكثر من 20 عام مضى، وارتفاع الفائدة وتوقعات استمراره.

وتابع: تراجع نمو الاقتصادات مقترنا بارتفاع البطالة وتزايد الصراعات الجيوسياسية عوامل تضغط أكثر على الأسواق.

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