ميامي يواجه صعوبة بالتعاقد مع ميسي بسبب الهلال

طلال الغامدي(صدى):

قال الصحفي دي مارزيو موثوق، إن إنتر ميامي سيواجه صعوبة بالتعاقد مع ليونيل ميسي بسبب العرض الكبير المقدم من نادي الهلال.

وكان لاعب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الهلال في آخر اجتماع جمع بين الطرفين.

وشهد الاجتماع الأخير بينهما رفع الهلال قيمة عرضه إلى 500 مليون دولار في السنة، فطلب “ميسي” شهرًا واحدًا لاتخاذ قرار وتقييم أي مقترحات من الفرق.

وانتهى الاجتماع بتوصل الطرفين إلى اتفاق سيتم بموجبه انضمام ميسي إلى صفوف الهلال وذلك في حال لم يتلقى اللاعب أي عروض مناسبة خلال المهلة التي طلبها.