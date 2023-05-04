شاهد.. انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة

أميرة خالد(صدى):

أظهر فيديو انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة بعد إخراجها من المايكروييف.

ورصد الفيديو، فتاة تقطع بيضة مسلوقة بالسكين بعد إخراجها من المايكروييف، فيما انفجرت البيضة في وجه الفتاة دون أن تصاب بأذى.