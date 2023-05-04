شاهد.. انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة
أظهر فيديو انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة بعد إخراجها من المايكروييف.
ورصد الفيديو، فتاة تقطع بيضة مسلوقة بالسكين بعد إخراجها من المايكروييف، فيما انفجرت البيضة في وجه الفتاة دون أن تصاب بأذى.
السبت 6 مايو
أظهر فيديو انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة بعد إخراجها من المايكروييف.
ورصد الفيديو، فتاة تقطع بيضة مسلوقة بالسكين بعد إخراجها من المايكروييف، فيما انفجرت البيضة في وجه الفتاة دون أن تصاب بأذى.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 64021 ] نشر منذ 3 أيام
كأنها تعرف ان البيضة بتنفجر
قرم[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 3 أيام
عاذي عارفه ان البيضه بتنفجر.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6419 ] نشر منذ 3 أيام
اوكي
اوكي
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 3 أيام
خلي أمتس تعلمتس،لا مره ثانية تلعب في وجهتس،وانتي لحالتس،ماعندتس من يعاونتس ويسمي عليتس،
ها إنتبهي لنفستس.