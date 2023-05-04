  • السبت 6 مايو

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شاهد.. انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة

شاهد.. انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة
أميرة خالد(صدى):

أظهر فيديو انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة بعد إخراجها من المايكروييف.

ورصد الفيديو، فتاة تقطع بيضة مسلوقة بالسكين بعد إخراجها من المايكروييف، فيما انفجرت البيضة في وجه الفتاة دون أن تصاب بأذى.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 64021 ] نشر منذ 3 أيام

كأنها تعرف ان البيضة بتنفجر

[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 3 أيام

عاذي عارفه ان البيضه بتنفجر.

[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 3 أيام

خلي أمتس تعلمتس،لا مره ثانية تلعب في وجهتس،وانتي لحالتس،ماعندتس من يعاونتس ويسمي عليتس،

ها إنتبهي لنفستس.

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