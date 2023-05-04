شاهد.. حارس التعاون يبكي: أحمد الله على هذه الفرصة التي منحت لي

ماجد محمد(صدى):

علق راغد النجار حارس نادي التعاون، على فوز التعاون على ضيفه الاتحاد، بهدفي مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

وقال راغد النجار: “أحمد الله على هذه الفرصة التي منحت لي، وأعتذر لجماهير الاتحاد”.

وسجل فهد الرشيدي هدفي التعاون في المباراة، في الدقيقتين 17، و67، حيث ارتفع رصيد التعاون إلى 40 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 59 نقطة في المركز الأول.