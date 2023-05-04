احتجاح النصر على لجنة توثيق الكرة السعودية

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر أن إدارة نادي النصر ستصدر بيانا عن رأيها حول المرشحين مؤخراً في لجنة توثيق الكرة السعودية.

ووفق البيان فإنه سيتطرق لأمور كثيرة حول التوثيق وحول المرشحين من خلال بنود نظامية في كيفية الترشيح والتصويت، خصوصاً بعد استبعاد مرشح النصر وظهور أسماء يدور حولها حالات جدل كثيرة؛ من خلال ظهور تغريدات سابقة لهم اعتبرها الجمهور الرياضي مسيئة جداً، وتظهر فيها جوانب تعصب كبيرة، مما سيؤثر على تقبل الشارع الرياضي لنتائج عملها القادم، حسب “عكاظ”.