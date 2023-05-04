احتجاح النصر على لجنة توثيق الكرة السعودية
ينتظر أن إدارة نادي النصر ستصدر بيانا عن رأيها حول المرشحين مؤخراً في لجنة توثيق الكرة السعودية.
ووفق البيان فإنه سيتطرق لأمور كثيرة حول التوثيق وحول المرشحين من خلال بنود نظامية في كيفية الترشيح والتصويت، خصوصاً بعد استبعاد مرشح النصر وظهور أسماء يدور حولها حالات جدل كثيرة؛ من خلال ظهور تغريدات سابقة لهم اعتبرها الجمهور الرياضي مسيئة جداً، وتظهر فيها جوانب تعصب كبيرة، مما سيؤثر على تقبل الشارع الرياضي لنتائج عملها القادم، حسب “عكاظ”.
ابو سعد[ عدد التعليقات: 5594 ] نشر منذ 3 أيام
مسلح شكاوي
فار بن فار[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 3 أيام
والله صادق وانا لست بنصرواي في بعض من اعضاء اللجنة مشجعي أندية ومتعصبين ولهم تاريخ أسود بالتغريدات فكيف أثق فيه شوية عقل ومخ وكبدة وطحال وتقاطيع والشغلة كلها مثل اللخبطشين وارضاء لبعض النفوذ للاندية وحسبنا الله ونعم الوكيل
الهلال ثاني العالم … رافع راسك يالسعودية[ عدد التعليقات: 885 ] نشر منذ 3 أيام
اجل من 8 دوري الى 17 دوري 😁😁😁
راحت ايام الضحك على جمهورك السبك 😁😁😁
رعد الشمال[ عدد التعليقات: 885 ] نشر منذ 3 أيام
4 سنوات صفري وله عين ابو زنيفر 🤣
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 أيام
صاحب النك ((فاربن فار))
صح صح صدقتك انك لست نصراوي هههههههههه
ياخي القوطي ينعرف لو، يندس في جحر ضب
عبدالله العتيبي[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 3 أيام
القوطي قوطي ما وراه الا الازعاج والقرقعة …
الله ياخذهم ويفك الوسط الرياضي منهم
جا مسلي وجت معه الصياح والشكاوي والبلاوي
شايل ملف ومنزل ملف وخذ من الازعاج للعالم.
اعوذ بالله من هالوجه..
فهد خالد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 أيام
بصراحه هذا النادي اكثر نادي يتشكى ويتظلم ويحتج وماسلم نادي في السعوديه الا وتأذى منه سواءا لاعبين اواداريين او إعلاميين .نادي حيا الله يبغى يقارع الكبار وماهو عارف يتدخل في صفقات اغلب الانديه ويخرب كل هذا حسد لان الانديه الاخرى افضل منه بكثير .
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ يومين
معاه حق كيف يتم ترشيحهم وهم لم يعاصروا بداية كرة القدم السعودية
كذالك ميولهم معروفه والهلال يريد التوثيق على هواه
لكن وراهم رجل لا يسكت عن حقه