مواطن يتنازل عن قاتل أخيه في  الحدود الشمالية

الحدود الشمالية(صدى):

تنازل مواطن عن حقه الخاص في مقتـل أخيه، وذلك بشفاعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقدم منطقة الحدود الشمالية، خلال استقباله ولي الـدم “حمود بن خالد ” شكره لأسرة وذوي وأولياء الـدم على تجاوبهم وتنازلهم عن دَم الفقيد “ممدوح بن خالد الشمري”.

وأكد أن العفو عند المقدرة من عزائم الأمور، مشددا على عمق الترابط والتآلف والتواد بين أبناء المملكة،