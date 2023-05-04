الأهلي المصري يهنئ الأهلي بالعودة إلى «الدوري الممتاز»
شارك الأهلي المصري بيانًا لتهنئة الأهلي السعودي بسبب العودة إلى مكانه الطبيعي «الدوري الممتاز»، جاء فيه: “خالص التهاني إلى الأهلي الشقيق بالعودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز”.
وقال: “الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره”.
وتابع البيان: “بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار”
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