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الأهلي المصري يهنئ الأهلي بالعودة إلى «الدوري الممتاز»

الأهلي المصري يهنئ الأهلي بالعودة إلى «الدوري الممتاز»
طلال الغامدي(صدى):

شارك الأهلي المصري بيانًا لتهنئة الأهلي السعودي بسبب العودة إلى مكانه الطبيعي «الدوري الممتاز»، جاء فيه: “خالص التهاني إلى الأهلي الشقيق بالعودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز”.

وقال: “الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره”.

وتابع البيان: “بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار”

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5594 ] نشر منذ 3 أيام

يا بعد الثرى عن الثريا

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