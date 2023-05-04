سعد آل مغني : ناصر الدوسري كان على وشك الانتقال للنصر
قال العضو الذهبي السابق لنادي النصر إن لاعب نادي الهلال الكابتن ناصر الدوسري كان قريبا من النصر في الفترة السابقة.
وأكد سعد آل مغنى صباح اليوم في مساحة أبوعبدالمحسن الرياضية أنه عرض على إدارة النصر ناصر الدوسري ولكن الإدارة كان لها رأي آخر.
1009266139[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 أيام
ياليتهم ماخذينه وفاكين منه
kkk[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 3 أيام
ياليته راح
ابو يزن[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ يومين
لاعب مستواه اقل من عادي يصلح لنادي ضعيف البطولات لايق عليه لو راح
عبدالله حسين الصقور[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
لاعب ممتاز ويكفيك هدفه في كأس آسيا ولاعب ماعطي الفرصه بتوفيق لناصرمع الزعيم آسيا وصيف العالم