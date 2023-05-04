سعد آل مغني : ناصر الدوسري كان على وشك الانتقال للنصر 

خاص(صدى):

قال العضو الذهبي السابق لنادي النصر إن لاعب نادي الهلال الكابتن ناصر الدوسري كان قريبا من النصر في الفترة السابقة.

وأكد سعد آل مغنى صباح اليوم في مساحة أبوعبدالمحسن الرياضية أنه عرض على إدارة النصر ناصر الدوسري ولكن الإدارة كان لها رأي آخر.