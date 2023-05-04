رونالدو ينفي مغادرته النصر
قطع كريستيانو رونالدو الشك باليقين حول التقارير الصحفية التي قالت بأن اللاعب يرغب في مغادرة النصر نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وظهر رونالدو بصورة على حسابه بتويتر وهو يشارك في مران الفريق وكتب باللغة العربية والإنجليزية عبارة ( أنا عالمي) في إشارة واضحة وصريحة إلى استمراره مع الفريق بعيدًا عن كل مايطرح في وسائل الاعلام العالمية.
وكانت بعض الجماهير النصراوية أبدت تخوفها من التقارير الصحفية التي ذهبت لمغادرة اللاعب العالمي الفريق قبل أن يطمئنها بالعبارة التي يعشقها النصراويين كثيرًا.
،،،،،،[ عدد التعليقات: 5594 ] نشر منذ 3 أيام
والله غادر والا ما غادر،، دعس ودعسناة،، خروج من كأس الملك واخرجناة،، فلذلك لايهم بقي أم ذهب
ددددددددددد[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 أيام
العالمي مشغل الطاق طاق طاقيه
7up[ عدد التعليقات: 885 ] نشر منذ 3 أيام
تكفى لاتروح مابعد شبعنا من اهانتك واهانت فريقك
ههههههههههههههههههههههههههههه
kkk[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 3 أيام
ان شاءالله مايروح ههههههههههههههههههههههههه
وصيف العالم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 أيام
انت عالمي حقيقي
لكن ناديك عالمي على ايش بكره توثيق البطولات تكشف عدد بطولاته ههههههههه
🤔[ عدد التعليقات: 5594 ] نشر منذ 3 أيام
خريانو رونالدو
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6419 ] نشر منذ يومين
رونالدو ينفي مغادرته النصر