الحصيني: هطول أمطار وحبات برد مصحوبة بهبات شبه قوية على عدة مناطق

الرياض(صدى):

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس المتوقعة خلال “36” ساعة القادمة من مساء اليوم الخميس 14 شوال 1444هـ حتى مساء يوم الجمعة 15 شوال 1444هـ.

وقال عبدالعزيز الحصيني: أمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران واليمن قد تمتد الى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى من المملكة الامطار المتوقعة معظمها خفيفة تسبق برياح.

وتابع: رياح من معظمها متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج بمافيها المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة الا ان يصرفها الله والتغيير وارد لأنها توقعات.