الأهلي يرد على تهنئة الأهلي المصري بعد صعوده لدوري المحترفين 

طلال الغامدي(صدى):

تقدم رئيس النادي الأهلي الأستاذ وليد معاذ باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالشكر، إلى رئيس النادي الأهلي المصري الشقيق الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره، على مشاعرهم غير المستغربة، متمنيا لهم التوفيق والازدهار.

وكان الأهلي المصري هنأ الأهلي السعودي بسبب العودة إلى «الدوري الممتاز»، قائلا: “خالص التهاني إلى الأهلي الشقيق بالعودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز”.

وأشار: “الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره”، مضيفا: “بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار”.