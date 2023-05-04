الأهلي يرد على تهنئة الأهلي المصري بعد صعوده لدوري المحترفين
تقدم رئيس النادي الأهلي الأستاذ وليد معاذ باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بالشكر، إلى رئيس النادي الأهلي المصري الشقيق الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وأعضائه وجماهيره، على مشاعرهم غير المستغربة، متمنيا لهم التوفيق والازدهار.
وكان الأهلي المصري هنأ الأهلي السعودي بسبب العودة إلى «الدوري الممتاز»، قائلا: “خالص التهاني إلى الأهلي الشقيق بالعودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز”.
وأشار: “الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء وجماهير الأهلي، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره”، مضيفا: “بمناسبة العودة إلى مكانه الطبيعي الدوري الممتاز، متمنيين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار”.
هيثم[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 أيام
الفريق محتاج شغل كثير ودعم للبقاء مع الكبار
غيث[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
رح يرجع للدرجة الأولى الموسم القادم لأنه مبعثر الفريق بالكامل ويحتاج وقفة رجال وأتمنى له التوفيق قلعة الكؤوس