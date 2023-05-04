“سابك” توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة كالتالي:

1- مهندس إدارة القدرات.

‏(Capability Management Engineer)

2- مهندس البيئة والصحة والسلامة والأمن.

‏(EHSS Engineer)

3- مهندس إدارة المخاطر.

‏(Risk Management Engineer)

4- مهندس انشاءات.

‏(Construction Engineer)

5- مدير ضمان النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.

‏(Assurance , Strategic Growth – Risk Management)

6- مدير المخاطر ، النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.

‏(Sr. Risk Manager, Strategic Growth – Risk Management)

7- أخصائي التخطيط الضريبي والمشاريع.

‏(Sr. Specialist, Tax Planning & Projects)

8- مخطط المشروع.

‏(Project Planner)، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقعها الرسمي.