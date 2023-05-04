“سابك” توفر وظائف شاغرة
كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة كالتالي:
1- مهندس إدارة القدرات.
(Capability Management Engineer)
2- مهندس البيئة والصحة والسلامة والأمن.
(EHSS Engineer)
3- مهندس إدارة المخاطر.
(Risk Management Engineer)
4- مهندس انشاءات.
(Construction Engineer)
5- مدير ضمان النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.
(Assurance , Strategic Growth – Risk Management)
6- مدير المخاطر ، النمو الاستراتيجي-إدارة المخاطر.
(Sr. Risk Manager, Strategic Growth – Risk Management)
7- أخصائي التخطيط الضريبي والمشاريع.
(Sr. Specialist, Tax Planning & Projects)
8- مخطط المشروع.
(Project Planner)، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقعها الرسمي.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 17732 ] نشر منذ 3 أيام
الله يوفق الشباب السعودي