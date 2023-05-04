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  3. “الزامل”: الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم (فيديو)

“الزامل”: الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم (فيديو)

“الزامل”: الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم (فيديو)
ماجد محمد(صدى):

أكد الكاتب الرياضي عبدالكريم الزامل، أن الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم.

وقال “الزامل” خلال لقائه على برنامج الديوانية المُذاع على الرياضية السعودية:” أن الشباب من المفترض أن يتصدر الدوري اليوم لو لم تهضم حقه الأخطاء التحكيمية الفادحة.”

وأضاف:” كان هناك ضغوط على الإدارة وأيضًا على المدرب”، لافتًا أن الشباب إذا كان أخذ حقه في مباراة الاتحاد لكان هو المتصدر اليوم لبطل الدوري .

يُذكر أن الشباب حقق أمس الأربعاء، فوزًا ثمينًا أمام الفتح بهدف وحيد دون رد، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 3 أيام

والهلال

[ عدد التعليقات: 2755 ] نشر منذ 3 أيام

هذا موال النصر اي فريق يتصدر الدوري
يحطونها فالتحكيم
الان طرحهم الاتحاد اكثر فريق استفاد
وين كلامهم الهلال واللوبي الازرق وحظ الهلال
اتمنى جمهور النصر يستوعب فكر اعلامهم

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