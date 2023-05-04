“الزامل”: الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم (فيديو)
أكد الكاتب الرياضي عبدالكريم الزامل، أن الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم.
وقال “الزامل” خلال لقائه على برنامج الديوانية المُذاع على الرياضية السعودية:” أن الشباب من المفترض أن يتصدر الدوري اليوم لو لم تهضم حقه الأخطاء التحكيمية الفادحة.”
وأضاف:” كان هناك ضغوط على الإدارة وأيضًا على المدرب”، لافتًا أن الشباب إذا كان أخذ حقه في مباراة الاتحاد لكان هو المتصدر اليوم لبطل الدوري .
يُذكر أن الشباب حقق أمس الأربعاء، فوزًا ثمينًا أمام الفتح بهدف وحيد دون رد، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.
#عبدالكريم_الزامل | @Abdulkarem_zaml
الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/W5oCdD4FsR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 3, 2023
kkk[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 3 أيام
والهلال
وصيف العالم[ عدد التعليقات: 2755 ] نشر منذ 3 أيام
هذا موال النصر اي فريق يتصدر الدوري
يحطونها فالتحكيم
الان طرحهم الاتحاد اكثر فريق استفاد
وين كلامهم الهلال واللوبي الازرق وحظ الهلال
اتمنى جمهور النصر يستوعب فكر اعلامهم