“الزامل”: الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد الكاتب الرياضي عبدالكريم الزامل، أن الشباب هو المتضرر الأول من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم.

وقال “الزامل” خلال لقائه على برنامج الديوانية المُذاع على الرياضية السعودية:” أن الشباب من المفترض أن يتصدر الدوري اليوم لو لم تهضم حقه الأخطاء التحكيمية الفادحة.”

وأضاف:” كان هناك ضغوط على الإدارة وأيضًا على المدرب”، لافتًا أن الشباب إذا كان أخذ حقه في مباراة الاتحاد لكان هو المتصدر اليوم لبطل الدوري .

يُذكر أن الشباب حقق أمس الأربعاء، فوزًا ثمينًا أمام الفتح بهدف وحيد دون رد، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن للمحترفين.