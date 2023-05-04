الغيامه: الهلال هو الرقم الأول في عدد البطولات بالكرة السعودية (فيديو)
تمنى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامه انتهاء موضوع توثيق البطولات، مؤكداً أن الهلال هو الرقم الأول في عدد البطولات في الكرة السعودية.
وقال الغيامة:” أعتقد أن الاتحاد السعودي كان ذكيا جدا في طريقة وضع الكرة بمرمى الأندية وبالتالي سحب المسئولية عنه”
وأضاف ” بشأن المغردين أو الأعضاء اللي صار عليهم جدل هذه الفترة، هذه نتائج الأندية، وفي النهاية هذا المغرد هو نموذج صغير للعضو الكبير في النادي”.
#برا_18 | عبدالعزيز الغيامه:
أتمنى الانتهاء من موضوع توثيق البطولات، و #الهلال هو الرقم الأول في عدد البطولات في الكرة السعودية.
@ALGHIAMAH
#SSC pic.twitter.com/vZZqZQcCAo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023
kkk[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 3 أيام
لا يا شيخ توي ادري بالله هذي معلومه