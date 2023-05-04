الغيامه: الهلال هو الرقم الأول في عدد البطولات بالكرة السعودية (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

تمنى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامه انتهاء موضوع توثيق البطولات، مؤكداً أن الهلال هو الرقم الأول في عدد البطولات في الكرة السعودية.

وقال الغيامة:” أعتقد أن الاتحاد السعودي كان ذكيا جدا في طريقة وضع الكرة بمرمى الأندية وبالتالي سحب المسئولية عنه”

وأضاف ” بشأن المغردين أو الأعضاء اللي صار عليهم جدل هذه الفترة، هذه نتائج الأندية، وفي النهاية هذا المغرد هو نموذج صغير للعضو الكبير في النادي”.

#برا_18 | عبدالعزيز الغيامه:

أتمنى الانتهاء من موضوع توثيق البطولات، و #الهلال هو الرقم الأول في عدد البطولات في الكرة السعودية. ⁦@ALGHIAMAH⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/vZZqZQcCAo — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 3, 2023