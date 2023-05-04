مكسيكي يقتل 5 من جيرانه لاستيائهم من تدربه على الرماية

واشنطن(صدى):

ضبطت شرطة مقاطعة سان هاسينتو بولاية تكساس الأمريكية، شاب مكسيكي قتل 5 من جيرانه كانوا قد طالبوه بالتوقف عن التدرب على الرماية بالرصاص الحي في فناء منزله.

وتم القبض على المكسيكي فرانسيسكو أوروبيسا، بعد مطاردةٍ دامت أياما، حيث عثر عليه رجال الشرطة مختبئاً داخل خزانة بمنزله، وتراوحت أعمار ضحاياه بين 9 و31 عاماً.

وكانت سلطات الولاية نشرت مئات من رجال إنفاذ القانون للبحث عن أوروبيسا البالغ من العمر 38 عاما، كما رصدت مكافأة قدرها 80 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.