إضافة الملح إلى القهوة يحسن مذاقها

أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة أن الملح يساعد في إخفاء مرارة القهوة، وعندما مزج العلماء المركبات الحلوة والمرة، فإن إضافة الملح جعل الخليط أكثر حلاوة وأقل مرارة.

وتظهر مرارة القهوة عند تحميصها، وتشكل هذه العملية مركبات تسمى لاكتونات حمض الكلوروجينيك، وفي درجة التحميص الغامق تسمى الفينيليندانات، والتي تنتج عن تحلل أحماض الكلوروجينيك.

فإذا كنت لا تحب قهوتك الحلوة، فقد يكون من المفيد تجربة القليل من الملح، خاصة في المواقف التي ينتهي فيها بك الأمر مع القهوة المحترقة بسبب الإفراط في الاستخراج.