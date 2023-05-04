  • السبت 6 مايو

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  3. فتاة أوكرانية توثق نجاتها من انفجار

فتاة أوكرانية توثق نجاتها من انفجار




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1905 ] نشر منذ 3 أيام

الله يكفينا الشر

[ عدد التعليقات: 1062 ] نشر منذ 3 أيام

يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييف.

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