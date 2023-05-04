  • السبت 6 مايو

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أطعمة تساعد في إنقاص الوزن بسرعة دون تساقط الشعر

أطعمة تساعد في إنقاص الوزن بسرعة دون تساقط الشعر
أميرة خالد(صدى):

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صارم إلى فقدان الوزن بسرعة ، إلا إنه يؤثر على صحة الشعر والبشرة، لذا فإن هناك عدة أطعمة يجب إدخالها ضمن النظام الغذائي لحماية الشعر ودعم صحة البشرة.

1- الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

يمكن لبعض الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 أن تساعدك على إنقاص الوزن مع الحفاظ على صحة الشعر والجلد ، مثل:

الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل.
البذور والمكسرات ، مثل بذور الكتان وبذور الشيا.

2- الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

تعد الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مصادر رائعة للألياف ، مما يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من الرغبة في تناول المزيد. كما أنه يساعد في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ، وكذلك الحفاظ على رطوبة الجسم ونضارة البشرة والشعر.

3-الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بالبروتينات الخالية من الدهون على الشعور بالشبع لفترة أطول. تحتوي هذه الأطعمة على حمض أميني يسمى التربتوفان ، والذي يعمل كمقدمة للسيروتونين ، وهو الهرمون الذي ينتج الميلاتونين ، وبالتالي يحافظ على صحة الجلد وخلايا الشعر.

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