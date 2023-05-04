بالصور.. مواصفات وأسعار أشهر 3 سيارات دفع رباعي في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تحظى سيارات الدفع الرباعي الرياضية بشعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي، خاصة سوق المملكة، وذلك بفضل قدراتها الهائلة على تحدي الصعاب وصعود المنحدرات الجبلية والكثبان الرملية.

وتستمد السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 قواها من محرك سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 276 حصانا، بسعة 3600 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 360 نيوتن/متر، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثانية.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار التالية:

الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 152,860 ريال

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 191,430 ريال

الفئة الثالثة HIGHLINEبسعر 225,900 ريال

وتأتي أيضًا السيارة حصلت السيارة فورد برونكو موديل 2023 بنوعين من المحركات:

الأول : بسعة 2700 سي سي، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، ينتج قوة تصل الى 310 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 542 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

والثاني: بسعة 2300 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 270 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 420 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

فورد برونكو موديل 2023 الفئة بقيمة قدرها 193,315 ريال.

فورد برونكو موديل 2023 الفئة بقيمة قدرها 253,000 ريال.

فورد برونكو موديل 2023 الفئة بقيمة قدرها 274,735 ريال.

فورد برونكو موديل 2023 الفئة بقيمة قدرها 292,905 ريال.

وتعد السيارة BMW X3 موديل 2023 واحدة من أشهر سيارات BMW ضمن عائلة X الشهيرة، والتي تقدم بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، مع قوة قدرها 248 حصانًا.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، مع قوة قدرها 248 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 350 نيوتن/متر.

وتقدم السيارة بي ام دبليو X3 موديل 2023 بسعر 265.650 ريال.