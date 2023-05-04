أم تتاجر بعرض طفلتها وابنها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق المشاهدات

القاهرة(صدى):

كشفت النيابة العامة في مصر تفاصيل ضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تاجرت بعرض طفلتها وابنها لتحقيق المشاهدات .

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

و طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.