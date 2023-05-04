أم تتاجر بعرض طفلتها وابنها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق المشاهدات
كشفت النيابة العامة في مصر تفاصيل ضبط وإحضار صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تاجرت بعرض طفلتها وابنها لتحقيق المشاهدات .
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.
و طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6419 ] نشر منذ 3 أيام
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولا قوة إلا بالله
بلسم الروح[ عدد التعليقات: 2025 ] نشر منذ 3 أيام
لاحول ولاقوة الابالله
القرشي[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ يومين
الشهره والكسب السريع آفة هذا العصر … نسأل الله السلامة
الكثير من الناس لم يعد لديهم ولو القليل من الحياء لذا لجأوا
لمثل هكذا أساليب حتى بعض كبار السن للأسف وقعوا فريسة
إغراءات الكسب السريع والشهرة الزائفة حتى لو كانت على
حساب كرامتهم ..اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا،
ولا مبلغ علمنا،
ولا إلى النار مصيرنا،
وأجعل الجنة هي دارنا وقرارنا،
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ،
وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ