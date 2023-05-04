بالفيديو.. لحظه مغادرة سلمان الفرج مع الفريق بالعكاز في اليابان

ماجد محمد(صدى):

غادر كابتن نادي الهلال سلمان الفرج، مع الفريق في اليابان؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ووثق مقطع فيديو لسلمان الفرج لحظة مغادرته مع الفريق بالعكاز في اليابان.

وسيكون أمام مدرب الفريق رامون دياز 3 خيارات لتعويض غياب اللاعب وهم عبدالله عطيف و جوستافو كويلار، وأندرية كاريلو.

وكان مصدر خاص بـ “صدى “ قد أكد أن سلمان الفرج قد يعلن اعتزاله اللعب بعد نهاية البطولة الآسيوية، وأن اللاعب أراد ارسال رسالة للجماهير بأنه حزين على عدم مشاركته في حسم البطولة التاسعة آسيويًا للهلال .

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