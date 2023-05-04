شرطة العيدابي تقبض على شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

جازان(صدى):

قبضت شرطة محافظة العيدابي بمركز الضبط الأمني بالمشاف على مواطنين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة بمركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة إلى جهة الاختصاص.

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