والد طفلة “القريات” التي تعرضت لهجوم من كلاب ضالة يروي تفاصيل جديدة في الواقعة (فيديو)

الجوف(صدى):

تحدث محمد العازمي، والد الطفلة “سارة” التي تعرضت لهجوم من الكلاب الضالة في القريات عن تفاصيل جديدة في الواقعة.

وقال “العازمي” خلال مداخلة على برنامج النشرة التاسعة المُذاعة على قناة “الإخبارية” :” أن مدرسة ابنته لا تبعد عن البيت سوى 200 متر فقط، لافتًا أن هناك سيارة تقلها لكنها طلبت المشي بمفردها في ذلك اليوم.”

وأضاف :” أنه تفاجأ بهجوم الكلاب الضالة عليها، موجهًا الشكر للمواطنين الذين أنقذوها بتدخلهم في الوقت المناسب.”

وأفاد بأن موظفي البلدية قاموا بأعمالهم والوقوف في مكان الحادث، وتابع: “ابنتي الآن أمورها طيبة لكنها لا تريد الخروج من المنزل سواء للمدرسة أو غيرها”.

وكان مقطع فيديو قد وثق لحظة نجاة طفلة من الكلاب الضالة بعد هجومهم عليها في القريات التابعة لمنطقة الجوف.

فيديو يوثق لحظة نجاة طفلة من كلاب ضالة في القريات.. ووالد الطفلة يروي لـ #نشرة_التاسعة تفاصيل الحادثة #الإخبارية pic.twitter.com/U2FNpwe49d — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023

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