  • السبت 6 مايو

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  3. من لديه زوجتان إحداهما غنية فهل يجوز أن يعطي الفقيرة نفقة أعلى؟.. الخثلان يجيب

من لديه زوجتان إحداهما غنية فهل يجوز أن يعطي الفقيرة نفقة أعلى؟.. الخثلان يجيب

من لديه زوجتان إحداهما غنية فهل يجوز أن يعطي الفقيرة نفقة أعلى؟.. الخثلان يجيب
الرياض(صدى):

أجاز الشيخ سعد الخثلان للرجل المتزوج من اثنين إحداهما غنية والأخرى فقيرة أن يعطي للفقيرة نفقة أعلى

وقال الخثلان :” يعطي الرجل كل واحدة بقدر حاجتها ولا يلزم التسوية في النفقة ولكن العدل فيها أن يعطي كل واحدة بقدر حاجتها”

وأضاف ” كذلك الأمر إن كانت إحداهن لديها أولاد والأخرى لا، أو عدد أقل، فالبيت الذي فيه أولاد أكثر تكون نفقته أكثر”

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