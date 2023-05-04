من لديه زوجتان إحداهما غنية فهل يجوز أن يعطي الفقيرة نفقة أعلى؟.. الخثلان يجيب
أجاز الشيخ سعد الخثلان للرجل المتزوج من اثنين إحداهما غنية والأخرى فقيرة أن يعطي للفقيرة نفقة أعلى
وقال الخثلان :” يعطي الرجل كل واحدة بقدر حاجتها ولا يلزم التسوية في النفقة ولكن العدل فيها أن يعطي كل واحدة بقدر حاجتها”
وأضاف ” كذلك الأمر إن كانت إحداهن لديها أولاد والأخرى لا، أو عدد أقل، فالبيت الذي فيه أولاد أكثر تكون نفقته أكثر”
من لديه زوجتان إحداهما غنية، فهل يجوز أن يعطي الفقيرة نفقة أعلى؟
– الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlanhttps://t.co/i81zIoYBpS#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/ii3Ve6bGNp
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 3, 2023
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