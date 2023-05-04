بالفيديو.. “باشميل” يذكر المصروف المناسب شهريا لطفل في الابتدائي

الرياض(صدى):

أوضح المهتم ببث المعرفة المالية الدكتور سالم باشميل المصروف المناسب شهريا لطفل في المرحلة الابتدائية.

وقال باشميل :” توزيع المصروف قضية نسبية، لايجب أن يكون الطفل بين أقرانه في المدرسة أكثرهم صرفاً ولا أقلهم، ولكن يجب أن يكون ضمن المجتمع”

وأضاف” أفضل ما يربى الأبناء على الوعي المالي هو سلوك الوالدين، فيتأثر الأولاد بسلوك الآباء أكثر من النصح ذاته”.

فيديو | المهتم ببث المعرفة المالية د. سالم باشميل: هذا هو المصروف المناسب شهريا لطفل في الابتدائي.. وسلوكنا سيكون إنعاكسه على أطفالنا#الراصد pic.twitter.com/mc2mXiwEx9 — الراصد (@alraasd) May 3, 2023