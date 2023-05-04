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  3. استشاري: اللقاحات آمنة وليس لها تأثير سلبي على المناعة (فيديو)

استشاري: اللقاحات آمنة وليس لها تأثير سلبي على المناعة (فيديو)

استشاري: اللقاحات آمنة وليس لها تأثير سلبي على المناعة (فيديو)
الرياض(صدى):

أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي الدكتور ماجد الشمراني حقيقة الادعاءات التي تفيد بأن اللقاحات أضعفت المناعة.

وقال الشمراني :” اللقاحات بشكل عام تعتبر آمنة، خاصة لقاحات كوفيد والتي أخذها أعداد كبيرة جدا من الناس”.

وأضاف ” وجود بعض المضاعفات أو الأعراض الجانبية البسيطة هذا الشئ وارد، ولكن في المجمل يعتبر لقاح فيروس كورونا آمن جدا”.

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