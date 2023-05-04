استشاري: اللقاحات آمنة وليس لها تأثير سلبي على المناعة (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي الدكتور ماجد الشمراني حقيقة الادعاءات التي تفيد بأن اللقاحات أضعفت المناعة.

وقال الشمراني :” اللقاحات بشكل عام تعتبر آمنة، خاصة لقاحات كوفيد والتي أخذها أعداد كبيرة جدا من الناس”.

وأضاف ” وجود بعض المضاعفات أو الأعراض الجانبية البسيطة هذا الشئ وارد، ولكن في المجمل يعتبر لقاح فيروس كورونا آمن جدا”.

فيديو | مذيع #برنامج_اليوم هناك ادعاءات بأن اللقاحات أضعفت المناعة ما صحة تلك المعلومة ؟ والمدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي يجيب د. ماجد الشمراني يجيب: #برنامج_اليوم pic.twitter.com/f1nVexWOFy — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 4, 2023