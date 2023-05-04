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  3. بالفيديو.. اصطفاف عشرات السودانيين على الرصيف لشحن هواتفهم بعد تذبذب التيار الكهربائي

بالفيديو.. اصطفاف عشرات السودانيين على الرصيف لشحن هواتفهم بعد تذبذب التيار الكهربائي

بالفيديو.. اصطفاف عشرات السودانيين على الرصيف لشحن هواتفهم بعد تذبذب التيار الكهربائي
الخرطوم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول تجمع عشرات السودانيين بأحد شوارع منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم، لشحن هواتفهم المحمولة جراء تذبذب التيار الكهربائي، نتيجة الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع .

وكشف الفيديو اصطفاف العشرات من السودانيين على رصيف أحد الشوارع، وحولهم الأسلاك الكهربائية والشواحن الموصولة بهواتفهم المحمولة لشحنها .

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، و”قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

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