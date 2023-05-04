أمير تبوك يلتقي مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

عطاالله العمراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف بالمنطقة سعود بن محمد الـعــطـوي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع . وفي بداية الاستقبال رحب به سموه متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مشيداً سموه بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، مبرزاً سموه أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-. مؤكدا سموه على أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم.

من جهته أعرب الـعــطـوي ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، على ما يلقاه الصندوق من دعم وتوجيه متواصل من سموه للقطاع الزراعي بالمنطقة . منوها بالدور الكبير لجائزة سموه للمزرعة النموذجية والتي ساهمت في تطور الزراعة بالمنطقة وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين .