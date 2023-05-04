الاتحاد العربي للإعلام السياحي يختتم مشاركاته في معرض سوق السفر العربي دبي 2023م

جواهر محمد (صدى):

أختتم الاتحاد العربي للإعلام السياحي الشريك الإعلامي الرسمي بمعرض سوق السفر العربي دبي ٢٠٢٣م ،مشاركته المميزة بالمعرض الذى يقام بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الثلاثين من المعارض التي ينظمها سوق السفر العربي والتي استمرت خلال الفترة من ١-٤ مايو ٢٠٢٣م.

وقد تمثلت مشاركة الاتحاد العربي للإعلام السياحي في هذا الحدث الكبير من خلال الدعم والتسويق والترويج للسياحة العربية بكافة مكوناتها في المجال السياحي والتراثي والثقافي من خلال مشاركة نخبة من الإعلاميين المحترفين المتخصصين والمدربين على تسويق السياحة العربية كاتحاد عربي بمخرجات مستحدثة ومتنوعة ومتطورة عن السياحة العربية وكافة الأنشطة بكل الطرق المبتكرة والفعالة ذات العلاقة للحصول على سمعة ومكانة دولية مرموقة راقية تسهم في تقديم الخطوط الرئيسة وتركز على القضايا الأساسية في قطاعات السياحة والتراث وما يرتبط بهما في الوطن العربي والإسهام بشكل فعال لتوجيه الإعلام السياحي وبوعي ورقي نحو العلم والمعرفة في المجتمعات العربية.

وقد شهدت هذه المشاركة تكريم أفضل مدير سياحة لوكالات السفر العربية السيد توفيق أبو الوفا مدير السياحة والشركة العربية في خدمة المسافرين بالمملكة العربية السعودية والسيد محمد زين مدير شركة ماستر كي للتسويق السياحي بالمملكة العربية السعودية بمناسبة حصوله على لقب أفضل مسؤول للتسويق والمبيعات للعام الحالى من خلال مجلة السائح العربى التى يصدرها الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

وقد تولى أعضاء الاتحاد العربي للإعلام السياحي فى كل من مملكة البحرين وجمهورية الجزائر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان – كل فريق بشكل متوال – الاشراف على جناح الاتحاد العربي للإعلام السياحي فى المعرض وذلك بالتعريف بمهام وأدوار الاتحاد في المعرض حيث حظي جناح المعرض بزيارة عدد كبير من الزوار.

وفي هذا السياق تحدث الدكتور سلطان اليحيائي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي عن أهمية هذه المشاركة حيث يقول : بداية نتقدم بالشكر الجزيل لإدارة معرض سوق السفر العربي دبي ٢٠٢٣م في الثقة الكبيرة بإتاحة الفرصة للاتحاد العربي للإعلام السياحي ان يكون شريكا إعلاميا رسميا في معرض سوق السفر العربي دبي ٢٠٢٣م بنسخته الثلاثين، وتعد وهذه مشاركة مميزة وإضافة كبيرة لنا للتعريف بأدوار الاتحاد وقد كان لنا زيارات عديدة لجميع أجنحة الدول العربية المشاركة في المعرض.

من جانبة تحدث الدكتور صالح المخدوم رئيس مركز الاتحاد العربي للإعلام السياحي بدولة الامارات العربية المتحدة ، وقال إن الاتحاد العربي للإعلام السياحي بفرعه بالإمارات حرص أن يكون حاضرا في هذه التظاهرة التي تعد الأبرز في المنطقة وربما العالم بشكل أوسع والتي شاركت فيها أكثر من ١٥٠ دولة، ولعل وجود الاتحاد العربي للإعلام السياحي في خضم هذه المشاركة إضافة كبيرة سيما والاتحاد حظي بتمثيل الجانب الإعلام من حيث وجوده كشريك إعلامي رسمي في معرض سوق السفر العربي دبي ٢٠٢٣م.

يذكر أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي هو أول اتحاد عربي متخصص في الإعلام السياحي في الوطن العربي وقد احتفل الاتحاد مؤخراً بإكماله ١٥ عاماً من إشهاره ويتكون الاتحاد من ١٤ مركزاً في مختلف الدول العربية.