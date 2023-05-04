رئاسة الهند لمجموعة العشرين وأهمية وجود المملكة ضمن المجموعة

سعيد العجل(صدى):

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين تسترشد بمبدأ “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد” وأنها عملت على تعزيز الشراكة العالمية لخلق كوكب أفضل.

ووفق مجموعة العشرين الهندية فإن قمة العشرين لهذا العام تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي الدولي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية حيث تم عقد منذ أن تسلم الهند الرئاسة لقمة مجموعة العشرين لهذا العام العديد من الاجتماعات على مستويات مختلفة بحضور مسؤولين من دول مجموعة العشرين ومن بينهم مسؤولون سعوديون.

حيث شارك وزير المالية محمد الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقد في مدينة بنغالور الهندية خلال الفترة الماضية، وذلك لبحث مسألة الديون السيادية العالمية، ضمن أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة الهند، كما زار عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين إلى العاصمة الهندية نيودلهي خلال أيام ماضية لحضور جلسات تحضيرية لمجموعة العشرين.

هذا وأشارت حساب مجموعة العشرين الهندية عبر تويتر إلى أن الهند من خلال أحداث قمة العشرين لهذا العام ستظهر تراثها الثقافي وتنوعها وإمكاناتها السياحية وتنميتها وتصميمها للعالم موضحاً بالأرقام بأن في الهند: 41 مدينة و28 ولاية ويعيش في الهند أكثر من 111 جنسية و7000 فنان.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صحفي إن الهند احتفلت بإنجاز رئيسي في رئاسة مجموعة العشرين في الأيام الماضية باستضافة الاجتماع المائة لمجموعة العشرين لكبار علماء الزراعة في مدينة فاراناسي الهندية. كما أشارت الوزارة إلى أن المشاركة الشخصية خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين هي من بين الأكبر على الإطلاق وقد حضر الاجتماعات المتعلقة بمجموعة العشرين أكثر من 12300 مندوب، من أكثر من 110 جنسيات حتى الآن. وهذا يشمل مشاركة أعضاء مجموعة العشرين، و9 دول مدعوة و 14 منظمة دولية.

وأضافت أنه حتى الآن، عُقدت اجتماعات مجموعة العشرين المائة في 41 مدينة، تغطي 28 ولاية وإقليمًا اتحاديًا. وتُنظم الاجتماعات في جميع أنحاء الهند وعرضها بدعم ومشاركة من حكومات الولايات والأقاليم الاتحادية.

وستستضيف الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين مندوبين أجانب لأكثر من 200 اجتماع متعلق بمجموعة العشرين في حوالي 60 مدينة في مختلف مناطق الهند. حيث شرعت جميع مجموعات العمل على مسار الشربا الـ 13 و 8 مسارات للتمويل و 11 مجموعة مشاركة و 4 مبادرات في تفاعلات جوهرية.

يشار أن للمملكة العربية السعودية دورا إيجابيا ومؤثرا في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، ومن هذا المنطلق تقدم سياسة السعودية البترولية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

وتلعب السعودية دورًا مهمًا ومؤثرًا في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تؤدي دورًا هامًا في صياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.