“وزارة الطاقة” تعلن صدور اللائحة التنفيذية ودليل نظام توزيع الغاز السكني والتجاري

الرياض(صدى):

كشفت وزارة الطاقة، عن صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

ويأتي ذلك إنفاذًا لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، المعدّل بالمرسوم الملكي رقم(م/112) وتاريخ 9/11/1443هـ.

وقالت الوزارة :” أن اللوائح تضمنت تصنيفًا لأنشطة النظام والرخصة، ومنها نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، إلى جانب شروط منح الرخص، التي ستُطرَح للمنافسة بدعوة عددٍ ممن تنطبق عليهم الشروط.”

وجاء صدور اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة في إطار سعي وزارة الطاقة لتحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الساعية إلى تشجيع المنافسة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق أمن الإمداد، وتعزيز كفاءة المرخّص لهم.

والجدير بالذكر أن الوزارة تهدف من اعتماد اللائحة التنفيذية واللوائح التنظيمية ودليل تقديم الخدمة وتفعيلها إلى تشجيع الاستثمار في أنشطة توزيع غاز البترول السائل المختلفة، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.