دراسة: استخدام الإنترنت بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالخرف

وكالات(صدى):

رغم الشائع عن مخاطر استخدام الإنترنت، إلا أن دراسة أظهرت أن استخدام الإنترنت بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

قام الباحثون في جامعة نيويورك بتتبع 18000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 لمدة ثماني سنوات تقريبًا.

وخلصت نتائج الدراسة أن أولئك الذين استخدموا الإنترنت لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم كانوا أقل خطرًا، في حين أن أولئك الذين يستخدمون الإنترنت لأكثر من ثماني ساعات لديهم أكثر من ضعف المخاطر.

أما أولئك الذين كانوا متصلين بالإنترنت في أي وقت تقريبًا كانوا معرضين لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 67٪.