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خبير تظليل: العازل الحراري يقلل من حدة ضوء الشمس ويحافظ على داخلية السيارة

خبير تظليل: العازل الحراري يقلل من حدة ضوء الشمس ويحافظ على داخلية السيارة
الرياض(صدى):

أكد خبير التظليل عادل فلاته أن العازل الحراري يقلل من حدة ضوء الشمس ويحافظ على داخلية السيارة.

وقال فلاته :” ينصح بتغيير العازل الحراري كل خمس سنوات للحفاظ على النتيجة لأنها مهما كانت تعد مواد مستهلكة”

وأضاف ” عند غسل السيارات التي تحتوي على عازل حراري يفضل مسحها بمناشف تكون مايكروفايبر وأي محلول للتنظيف حتى لا يخدش العازل وكذلك للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة ”

وأضاف” فيما يخص درجات ألوان العازل، فإن النظام يسمح بدرجات تصل إلى ٣٠٪ للسائق والراكب و٥٠٪ للنصف الخلفي ويمنع تماما تركيبه على الزجاج الأمامي حتى لا يؤثر على الرؤية ”

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