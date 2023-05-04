صورة من الزمن الجميل للملك فهد رفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض(صدى):

وثّقت صورة تاريخية نادرة من الزمن الجميل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه الجنة، رفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد حفظه الله ورعاه، وكريمتهم حفظها الله.

وأظهرت الصور التي تحمل في طياتها زمن جميل لا زال راسخ في أذهاننا، خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، يقف بجوار الأمير عبدالعزيز بن فهد حفظه الله، وكريمتهم، وبجوارهم يجلس الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه الجنة بكل عزة ووقار .