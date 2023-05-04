سيمون مارتشينياك حكمًا لنهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة
قرّرت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين البولندي سيمون مارتشينياك لقيادة مباراة الهلال والوحدة في نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأصبح ” مارتشينياك” حكمًا دوليًا منذ عام 2011؛ حيث أدار 3 مباريات بكأس العالم 2022 أبرزها: النهائي بين الأرجنتين وفرنسا، ويأتي ذلك بالإضافة إلى 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا أبرزها: نابولي × ميلان (ربع النهائي) في هذا الموسم.
ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الجمعة الموافق 12 مايو الجاري في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الفارس الملثم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
بالتوفيق للوحدة