سيمون مارتشينياك​ حكمًا لنهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة

ماجد محمد(صدى):

قرّرت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين البولندي ​سيمون مارتشينياك​ لقيادة مباراة الهلال والوحدة في نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأصبح ” مارتشينياك” حكمًا دوليًا منذ عام 2011؛ حيث أدار 3 مباريات بكأس العالم 2022 أبرزها: النهائي بين الأرجنتين وفرنسا، ويأتي ذلك بالإضافة إلى 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا أبرزها: نابولي × ميلان (ربع النهائي) في هذا الموسم.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الجمعة الموافق 12 مايو الجاري في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.