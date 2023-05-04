أطعمة تسبب دهون للبطن

أميرة خالد(صدى):

يمكن أن تسبب دهون البطن أمراضًا خطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان القولون.

َويؤكد الخبراء أنه يمكنك إنقاص الوزن حتى في أسبوع واحد. عليك فقط أن تفعل ذلك بطريقة متوازنة للغاية.

تقليل الزيوت والسكر النشويات لأنهما المسؤول الأكبر عن زيادة الدهون . لهذا السبب يجب تقليلها تمامًا لفقدان الوزن.

1- تناول شاى الأعشاب

تناول شاي الأعشاب سيساعد ذلك في إنقاص الوزن إلى جانب تنظيف المعدة.

2: شاي الزنجبيل يساعدك على إنقاص الوزن بسرعة

تعتبر الأيورفيدا أن الزنجبيل يعزز الهضم والتمثيل الغذائي. هذا هو السبب في أن شرب شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل الوزن (علاج الأيورفيدا لفقدان الوزن). لكن ليس عليك إضافة الحليب إليها. فقط اغلي الزنجبيل في الماء لمدة 10 دقائق ثم اخلطي عصير الليمون والعسل واشربه.

3: شرب عصير الليمون على معدة فارغة سيخلصك من الدهون

لزيادة التمثيل الغذائي ، اشرب ماء الليمون على معدة فارغة في الصباح. يعمل حمض الستريك الموجود في الليمون على تكسير الدهون.