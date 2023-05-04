ملتقى دار أبها يناقش في اجتماعه خططه المستقبلية

خالد آل عبود(صدى):

عقد مجلس إدارة ملتقى دار أبها مساء أمس الأربعاء، اجتماعه الأول للأعضاء بعد الانتهاء من أعمال مبادرة أجاويد، برئاسة الاستاذ أنس آل بشاشه، وذلك في حصن أبها التراثي.

وقدم من خلاله رئيس وأعضاء الملتقى شكرهم وتهنئتهم لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على نجاح مبادرة أجاويد.

وتضمن الاجتماع مناقشة واستعراض الخطط والاستراتيجيات المستقبلية للملتقى، وتعزيز سبل الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفق رؤية المملكة 2030.

وفي نهاية الاجتماع قدم آل بشاشه شكره لجميع المشاركين في أعمال الاجتماع؛، تقديرا لجهودهم الفعالة في نجاح مسيرة الملتقى، بعدها التقطت الصور التذكارية.