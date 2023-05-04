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بالفيديو .. لقطات من رحلتي الإجلاء من السودان عبر سفينتي “مكة والجبيل”

بالفيديو .. لقطات من رحلتي الإجلاء من السودان عبر سفينتي “مكة والجبيل”
مكة المكرمة(صدى):

استعرضت وزارة الدفاع لقطات من رحلتي الإجلاء الخامسة عشر والسادسة عشر عبر سفينتي جلالة الملك “مكة والجبيل”.

وذكرت أنه تم خلال الرحلتين إجلاء 7 مواطنين و 229 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

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