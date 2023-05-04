بالفيديو .. لقطات من رحلتي الإجلاء من السودان عبر سفينتي “مكة والجبيل”

مكة المكرمة(صدى):

استعرضت وزارة الدفاع لقطات من رحلتي الإجلاء الخامسة عشر والسادسة عشر عبر سفينتي جلالة الملك “مكة والجبيل”.

وذكرت أنه تم خلال الرحلتين إجلاء 7 مواطنين و 229 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.

القوات البحرية تُكمل رحلتي الإجلاء الخامسة عشر والسادسة عشر عبر سفينتي جلالة الملك "مكة والجبيل"، وعلى متنيها 7 مواطنين سعوديين و 229 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/1dTFvnNBps — وزارة الدفاع (@modgovksa) May 4, 2023