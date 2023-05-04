وكيل لاعبين :ميسي سافر إلى السعودية لمعاينة المكان الذي سيقيم فيه

طلال الغامدي(صدى):

كشف وكيل اللاعبين المعتمد من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ماركو كيرديمير، تفاصيل جديدة عن لاعب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي.

وقال كيرديمير إن ميسي سافر إلى المملكة لمعاينة المكان الذي سيقيم فيه عندما ينتقل إلى نادي الهلال، وفقا لـ”صحيفة ماركا الإسبانية”.

ولفت إلى أنه حضر قبل عدة أشهر اجتماع جمع ميسي مع مندوبين من المملكة للحديث حول انتقاله للدوري السعودي.

يذكر أن ميسي يتواجد في الرياض منذ صباح الإثنين الماضي وسط تقارير صحفية تحدثت عن أنه ميسي توصل لاتفاق قد ينتهي لانتقاله إلى الهلال.

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