بعد اختفاءه في ظروف غامضة..محام كويتي يؤكد قتل مبارك الرشيدي وإخفاء جثته

خالد الظفيري(صدى):

أكد المحامي الكويتي ناصر العجمي، وكيل أسرة “مفقود كبد” في الكويت، مبارك علي الرشيدي، أنه “تم قتله وإخفاء جثته”.

وقال المحامي في بيان له، أن ما حدث مع مبارك علي الرشيدي هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصُّد، موضحا أنه قام بتقديم كتاب للنيابة العامة، للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، المحتجز حاليًّا على ذمة القضية.

وأوضح أن التحقيقات كشفت عن وجود الأدلة والقرائن التي تدين المتهم المحتجز، مضيفًا أن “المتهم وبعد عرضه على قاضي التجديد، والذي أمر بتجديد حبسه، لا يزال يصر على إنكار تهمة القتل والكشف عن مكان دفنه لجثة مبارك، ظنًّا منه أنه بذلك يمكنه الفرار من الأدلة والقصاص”.

وكانت قصة اختفاء مبارك علي الرشيدي قبل قرابة 3 أشهر، قد أثارت تفاعلًا واسعًا في الكويت.