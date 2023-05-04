البيت الأبيض يحذر من كارثة تهدد 8 ملايين موظف

واشنطن (صدى):

حذّر البيت الأبيض من كارثة اقتصادية تواجه الولايات المتحدة الأمريكية حال تخلفها عن سداد ما عليها من التزامات لفترة طويلة.

وذكر أن رفض المعارضة الجمهورية رفع سقف الدين العام سيضع بلادهم في مواجهة كارثة اقتصادية، وقد يفقد سوق العمل الأمريكي هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.

وأكد أنه في حال وقوع هذه الكارثة فسوف يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45% خلال الربع الثالث من العام.