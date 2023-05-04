فيديو..رئيس البرازيل السابق يبكي بعد مداهمة الشرطة منزله

برازيليا(صدى):

ظهر الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، يبكي أثناء مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية أمس الأربعاء.

وبكى بولسونارو، أثناء حديثه عن داهمة الشرطة لمنزله وتفتيشه في العاصمة برازيليا، كجزء من تحقيق يجريه القضاء.

وسيمثل بولسونارو أمام قاض ليدلي بشهادته فيما يتهمونه به، وهو إدخاله بين نوفمبر 2021 ويناير العام الماضي، بيانات خاطئة حول التطعيمات ضد فيروس “كورونا” إلى أنظمة وزارة الصحة، وبسببها تم اعتقال مساعده السابق وحارسيه الاثنين.