“قصة ملك الصحافة” ينافس في مهرجان الأفلام السعودية

الرياض (صدى):

يخوض الفيلم الوثائقي “قصة ملك الصحافة” غمار المنافسة في مهرجان الأفلام السعودية في دورته التاسعة.

ويتناول الفيلم التجربة المؤثرة للأستاذ تركي السديري على امتداد نصف قرن في مجال الصحافة، وفقا لـ”برنامج سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

يذكر أن الفليم من إخراج المخرج حسن سعيد، وسيشهد المهرجان في هذا العام مشاركات خليجية.