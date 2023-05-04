باريس سان جيرمان يعزز الحماية أمام مقره ومنازل لاعبيه

وكالات(صدى):

لجأ نادي باريس سان جيرمان إلى تعزيز الحماية أمام مقر التدريب في «كان دي لوج» ومنازل بعض لاعبيها.

وجاء ذلك بعدما وجهت جماهير النادي عبارات معادية أمام مقرها يوم أمس كما تم توجيه الشتائم إلى بعض لاعبيها أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراري.

يذكر أن مئات من مشجعي و«ألتراس» نادي باريس سان جيرمان قد تجمهروا أمس أمام مقر النادي في بولوني – بيانكور للتعبير عن غضبهم حيال ما آلت إليه الأمور وتراجع أداء الفريق.

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