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الأهلي المصري يواجه بيراميدز غدا في نهائي السوبر

الأهلي المصري يواجه بيراميدز غدا في نهائي السوبر
وكالات(صدى):

يواجه فريق النادي الأهلي غدا نظيره بيراميدز في المباراة النهائية لكأس السوبر المصرية لكرة القدم.

وكان الأهلي سيواجه فريق الزمالك في المباراة النهائية إلا أن الأخير اعتذر وترك الساحة لفريق بيراميدز ليخوض الأخير المباراة غدا على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يذكر أن الزمالك اعتذر بسبب تعليق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا”، واختار الاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيراميدز وصيف مسابقتي الدوري والكأس الموسم الماضي بديلاً.

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