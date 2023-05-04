زوجة أشرف حكيمي: شهرتي تتجاوزه

وكالات(صدى):

استنكرت هبة عبوك زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الشائعات التي زعمت طلبها، الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو من زوجها بعد البدء بإجراءات الطلاق.

وذكر تقرير أن صحافية إسبانية تُدعى ماريا باتينو قامت بسؤال عبوك حول صحة تلك المطالب، فأجابت الأخيرة وقالت: من المدهش أنهم يعتبرون أن دوافعك مالية.

وتابعت: عندما بدأت علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، كنت أنا أكثر شهرة منه.

وأضافت: الشيء الجيد هو أنني لم أعد أتأثر بما يقولون. أريد أن أكون حذرة حتى لا يؤثر المستقبل على عائلتي. أنا أثق في العدالة والمنطق، وهما بجانبي.

ويواجه حكيمي اتهاما بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في فبراير الماضي، قبل أن تبدأ زوجته بإجراءات الطلاق بعد فترة صمت طويل.